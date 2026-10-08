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Islam, Borchia (Lega): "Da decenni impegnati a denunciare estremismo in Italia e Europa"

08 ottobre 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi Patriots abbiamo il coraggio di denunciare una strategia di infiltrazione subdola, silenziosa e violenta. Violenta non in maniera visibile, ma invasiva nella nostra quotidianità. I temi del patriarcato, del rispetto delle donne vengono spesso citati a sproposito, ma mentre qualcuno li cita e fa le finte lotte, la Lega ci mette la faccia con coraggio. Questa iniziativa va va proprio in questa direzione". Lo ha detto l'eurodeputato e capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia, nel punto stampa organizzato dai Patriots al Parlamento europeo di Strasburgo, in merito alla risoluzione sull'estremismo islamico in Europa. Ha concluso: "La Lega ha la capacità di vedere le cose prima degli altri. Da decenni ci siamo attivati per denunciare quello il pericolo della radicalizzazione islamista non solo in Italia, ma in tutta Europa".

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