Italia-Belgio: Paganini (ICE/ITA), "Collaborazione su robotica subacquea, settore in forte espansione"

"Abbiamo esplorato il settore dell'underwater, che è ancora poco conosciuto, ma è di assoluto rilievo. Ci siamo riuniti a Ostenda con una decina di aziende italiane, altrettante aziende belghe del settore e le istituzioni competenti per esplorare le possibilità di collaborazione tra Italia e Belgio. Non solo stiamo parlando delle classiche attività sottomarine, ma anche di tutto un indotto che ci ruota intorno". Lo ha detto Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency - Bruxelles (ICE/ITA) in un'intervista a Ostenda, a margine della "Giornata industriale Italia-Belgio 2026 - Oltre la superficie: il futuro del settore underwater".