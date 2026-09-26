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Sport: Sberna, "A Viterbo la Half Marathon per promuovere sport e inclusione anche nelle aree interne"

26 settembre 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parte la Half Marathon Città dei Papi, una tre giorni promossa in occasione della Settimana Europea dello Sport all'insegna del claim #BeActive. A sottolineare l'importanza dell'evento è Antonella Sberna, Eurodeputata di Fratelli d'Italia e Vicepresidente del Parlamento Europeo. "L'inclusione, lo sport e la salute arrivano su una città e un territorio di un'area interna che vuole dimostrare come, anche nelle province, si possano svolgere manifestazioni importanti", ha dichiarato Sberna. Eventi che, prosegue la Vicepresidente, "coniugano la promozione della salute, dello sport, della disabilità e dell'inclusione, insieme a corretti stili di vita e all'informazione, favorendo l'incontro con le istituzioni".

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