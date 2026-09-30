'The Bibi Files', Della Valle (M5S): "Proiettare questo film è un atto di denuncia. L'UE rompa il silenzio e sospenda gli accordi"

L'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Della Valle, definisce la proiezione del film-inchiesta "The Bibi Files" al Parlamento Europeo come un vero e proprio "atto di denuncia politica". Della Valle critica duramente l'inazione dell'Unione Europea di fronte agli avvenimenti a Gaza e in Cisgiordania, denunciando i "doppisti standard" dell'UE e ribadendo la richiesta di sospendere l'accordo di associazione tra UE e Israele. Inoltre, analizza l'impatto del film nel mostrare la propaganda e la gestione del potere sotto il governo Netanyahu.