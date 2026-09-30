'The Bibi Files', Giulia Innocenzi: "Proiettarlo all'UE rompe il silenzio su Israele e rivela le manovre di Netanyahu"

La giornalista Giulia Innocenzi, promotrice della distribuzione del film-documentario "The Bibi Files" in Italia, denuncia l'inerzia del Parlamento Europeo e del governo italiano di fronte alle violazioni dei diritti umani a Gaza e nei territori palestinesi. Innocenzi sottolinea come la proiezione del film rappresenti una netta presa di posizione e come l'opera sveli le accuse di corruzione a carico di Netanyahu, mostrando le strategie usate per mantenere il potere stringendo alleanze con l'estrema destra.