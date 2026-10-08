Ue-Cina, Annunziata (Pd): "Non c'è equilibrio. L'idea del centrosinistra è far scattare freni"

"La Cina in Europa guadagna ogni giorno 2 miliardi di euro e noi perdiamo 1 miliardo di euro. Non c'è un un equilibrio di guadagno. Questo è un problema per il nostro mercato perché noi rischiamo veramente di essere affocati dagli export cinesi". Così l'eurodeputata del Partito Democratico, Lucia Annunziata, in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo, in merito alle politiche Ue-Cina. Ha spiegato: "Per quanto riguarda in generale il centrosinistra, l'idea è quella di far scattare freni".