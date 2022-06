Case di lusso, dalla piscina olimpionica al night club privato

Case da sogno extra lusso e stravaganti, comodità e sfizi da godersi in famiglia o con gli amici dentro alle mura domestiche spendendo cifre non certo alla portata di tutti. A cominciare dalla piscina olimpionica vista mare al night club privato. Ma anche case immerse nella natura o edifici che sono stati set cinematografici. Sono solo alcune delle proposte LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che offrono ad una clientela pronta a tutto pur di distinguersi, compreso vivere tra gli alberi.

Natura sì, ma con stile. Navigando tra gli annunci si scopre che con circa 19 milioni di euro è possibile comperare una casa a pochi minuti da Porto Rotondo in Sardegna che ha letteralmente inglobato nelle proprie mura una formazione rocciosa tipica del luogo. Non mancano poi tra le proposte immobiliari un affascinante lodge in Montana che nella sua vasta proprietà comprende anche un miglio del fiume Bear Creek, e una villa in Florida che per poco meno di 14 milioni di euro restituisce l’impressione di vivere immersi in una giungla tropicale, ma con tutti i comfort.

Se il desiderio poi è quello di abitare tra gli alberi non resta che trasferirsi in Messico dove nella località di Sayulita sono a disposizione alcune residenze di lusso – da 2 milioni di euro ciascuna – i cui ambienti che coniugano magnificamente le due dimensioni interno/esterno esprimono un assoluto concetto di libertà, mantenendo comunque uno standard abitativo elevato.

E poi per gli appassionati di nuoto nella bellissima isola di Tinos (Grecia) è in vendita – per soli, si fa per dire, 1,4 milioni di euro – una villa con una piscina olimpionica all’aperto riscaldata, che affaccia su un panorama mozzafiato. Per gli amanti dell'acqua che invece non vogliono cimentarsi in prove troppo ardue, nello stato della Georgia (Usa) si trova una tenuta in stile hollywoodiano nel cui parco c’è una splendida piscina con scivolo d’acqua incorporato. Anche il bowling può essere un buon modo per mantenersi in forma e per circa 6 milioni di euro è possibile avere una pista privata nel giardino di casa, l’immobile che offre questa meraviglia si trova a Oberrohrbach in Austria.

A Bangalore (India) una villa esclusiva si affaccia direttamente su un campo da golf a 18 buche progettato da un celebre studio paesaggistico: è sufficiente rispolverare il proprio swing e disporre di fondi sufficienti. Mentre a Beverly Hills, con poco meno di 40 milioni di euro, si può diventare proprietari di uno dei più bei campi da tennis della città, con annessa tenuta ovviamente.

E poi non manca il divertimento in casa a 5 stelle. E' ancora l'America protagonista dove con 10 milioni di euro ci si può godere il night club, il casinò e la lounge della propria residenza di lusso con vista mozzafiato sulla città di Los Angeles. Per chi è in cerca invece di un divertimento meno sfrenato con poco meno di 3 milioni di euro si può acquistare una casa vista Colosseo con una sala cinema intima e super attrezzata. E per chi poi il cinema lo vuole vivere, sempre a Roma è in vendita Palazzo Sacchetti, uno tra i più bei edifici rinascimentali della Capitale, set del film capolavoro di Sorrentino La Grande Bellezza.