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Celebrazioni per il 4 novembre, Crosetto: senza difesa non c’è sicurezza

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10 novembre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
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In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, a Roma. Successivamente, insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna i reparti schierati a Piazza Venezia. Alla cerimonia, conclusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori, hanno preso parte le più alte cariche dello Stato e della Difesa. I Nel messaggio diffuso per il 4 novembre, Crosetto ha richiamato il valore della libertà e il ruolo delle Forze Armate nella sua tutela, sottolineando la necessità di disporre di strumenti e capacità adeguati alle nuove sfide. Nel suo messaggio, il Ministro ha evidenziato il ruolo essenziale della difesa nel garantire la sicurezza del Paese e, di conseguenza, la libertà, indicando nella preparazione e nella modernizzazione gli elementi essenziali per garantire al Paese Forze Armate credibili e pronte ad affrontare le responsabilità del futuro. Un messaggio che quest’anno si accompagna anche al ricordo dei quattro militari deceduti nei giorni scorsi in Bosnia. Il comunicato della Difesa

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