L'hanno trovato morto in casa con una ferita alla testa. La Procura indaga per omicidio. Il corpo senza vita del 40enne è stato rinvenuto nel suo appartamento di Chieti, un alloggio popolare in una palazzina di case parcheggio di via Albanese. A condurre le indagini sono i carabinieri. Sul posto il pm Giuseppe Falasca e il medico legale.