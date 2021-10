Concorso internazionale Antonio de Curtis, Totò: la premiazione della XXIV edizione lunedì 25 a Montecitorio a Roma

Per rendere omaggio al grande Totò -non solo artista di primo piano, ma anche uomo di profonda umanità- l'Associazione Amici di Totò … a prescindere! - Onlus ha organizzato la premiazione della XXIV edizione del "Concorso Internazionale Artistico-Letterario Antonio de Curtis, Totò", a Roma lunedì prossimo, 25 ottobre (dalle 15 alle 19), nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera (in via di Campo Marzio 74).

La manifestazione si svolge con l'adesione della Presidenza della Repubblica e col patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Pubblica Istruzione, delle Presidenze del Senato e della Camera, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Salerno. Partecipano inoltre Rai Senior e Radio Vaticana.

La premiazione dei vincitori del Concorso sarà preceduta dalla proiezione in prima visione del film documentario "Umanamente Totò poi il Comico". La pellicola, che ha ricevuto il nulla osta per la distribuzione cinematografica, è arricchita da interventi di Massimo Ranieri, Albano, Renzo Arbore, degli attori Antonio Angrisano e Yari Gugliucci; del giornalista Giancarlo Governi e presenta alcuni inediti di Lello Bersani, firma storica della Rai, scomparso nel 2002.

A ricordare il grande attore napoletano e la sua arte ci saranno artisti, cantanti, attori, uomini di spettacolo e personalità del mondo della cultura. Inoltre ci saranno il maestro Paolo Pezzella, già tenore dell’Accademia Santa Cecilia; il direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Renato Dentoni Litta; gli amici di Totò: l’attore Arnaldo Ninchi; Carlo Riccardi, pittore futurista e paparazzo della "dolce vita"; il comandante dello yacht di Totò, il Capitano Frank. A presentare l'evento Aldo Bianchini, direttore del giornale online ilquotidianodisalerno.it e della rivista "Città Vallo", e l’attore Angelo Blasetti.

"Questa XXIV edizione del Concorso -spiega all'Adnkronos Alberto De Marco, presidente dell'Associazione "Amici di Totò... a prescindere! Onlus" e fondatore del Concorso nel 1998- intende anche richiamare l’attenzione sul progetto sociale Arcobaleno, Terapia dell’Amore e del Sorriso nella Città della Pace e della Gioia".

"L'iniziativa -ricorda De Marco- propone interventi sociali e culturali in Italia e all’estero (ad esempio in favore delle vittime dell'Afghanistan) dedicati ai più poveri, alle donne vittime di violenza e ai disabili, in memoria di Duilio Paoluzzi".