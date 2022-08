Consumi: over 60 non pianificano acquisti, comprano online e influenzano amici e parenti

Studio Payment Innovation Hub in collaborazione con Visa: 60% compra secondo necessità, solo 8% concentra spese in momenti specifici, come saldi o Black Friday. Il 70% consiglia quello che ha comprato

Gestiscono la maggior parte dei loro acquisti, non pianificano ma acquistano secondo necessità, usano l’online per lo shopping di servizi immateriali e hanno un’elevata capacità di influenzare soprattutto le persone più vicine a loro. Questo il profilo del consumatore over 60 italiano secondo 'Silver Consumers Shopping Behaviour', l’ultimo studio su abitudini di consumo, di pagamento e i nuovi trend di acquisto digitali della popolazione silver in Italia, Spagna e Portogallo, realizzato da Payment Innovation Hub in collaborazione con Visa.

Condotto in Italia su di un campione di oltre 1000 consumatori di età compresa tra i 55 e i 75 anni, rappresentativi della popolazione italiana, lo studio ha portato alla luce due profili principali: i consumatori silver attivi e tecnologici che interagiscono abitualmente con amici e conoscenti, praticano sport in palestra o in un club, viaggiano e vanno al cinema (48%) e i consumatori silver più tradizionali e amanti della casa, a cui piace prendersi cura della famiglia, leggere, passeggiare e relazionarsi principalmente con il nucleo parentale (52%).

Per quanto riguarda la gestione dei propri acquisti, sei consumatori silver su 10 in Italia dichiarano di acquistare secondo le proprie necessità e di non pianificare gli acquisti. Un terzo di loro (34%) dichiara invece di programmare per ottenere prezzi migliori e distribuire le spese, e solo l'8% tende a concentrare le spese in momenti specifici, come saldi e Black Friday. La tendenza a pianificare è leggermente più comune tra coloro che si considerano attivi e tecnologici, nonché tra coloro che hanno un livello di istruzione più elevato o sono ancora attivi professionalmente.

70% consiglia prodotti e servizi comprati

Tra i consumatori silver, inoltre, si osserva un fenomeno che possiamo definire 'circoli di influenza': piccoli gruppi sociali affiatati che si influenzano a vicenda in modo significativo, portando a nuovi acquisti e abitudini di consumo. Questi 'circoli di influenza' sono perlopiù rilevanti a livello di relazione diretta, anche se le raccomandazioni online stanno aumentando: sette consumatori silver su 10 consigliano i prodotti e i servizi acquistati; di questi, il 51% li raccomanda ad amici e familiari, mentre il 31% lo fa online attraverso siti web, social media, app o forum.

Quando si tratta di fare acquisti, i consumatori silver decidono in autonomia: sono loro a gestire la maggior parte degli acquisti di servizi e prodotti, tra cui cibo e bevande (96%), prodotti tecnologici (87%), viaggi (81%), tempo libero (78%), servizi finanziari (77%), servizi tecnologici (72%), abbonamenti a musica o Tv (70%) o l’acquisto e il noleggio di auto (57%). La bassa penetrazione di servizi di mobilità – solo il 22% degli intervistati utilizza questo tipo di servizi – trova una spiegazione nel fatto che la stragrande maggioranza possiede un veicolo di proprietà. I consumatori silver attivi e tecnologici tendono a essere più responsabili delle decisioni di acquisto in tutte le categorie rispetto a quelli tradizionali. Esistono anche significative differenze di genere: il ruolo degli uomini è più rilevante nell’acquisto di prodotti e servizi tecnologici, finanziari e negli acquisti legati alla mobilità. Le donne tendono ad avere un ruolo più attivo nell’alimentazione e nel beverage, ma differenze diventano meno significative tra le generazioni più giovani.

I consumatori silver italiani acquistano online e ne apprezzano i vantaggi, in misura maggiore rispetto a spagnoli e portoghesi: varietà dei prodotti (74%), possibilità di confrontare i prezzi (72%), facilità e convenienza (71%) sono gli aspetti che raccolgono più consensi. La maggior parte di loro ritiene che sia semplice navigare attraverso gli shop online (69%) e che non sia difficile scaricare le app per fare i propri acquisti (65%). In particolare, il 74% di loro trova facili i pagamenti con autenticazione a due fattori, che consiste nella verifica di almeno due elementi di diversa tipologia per accertare l’identità del consumatore quando effettua un pagamento.

Nonostante l'atteggiamento positivo, nutrono tuttavia ancora qualche dubbio: non essendo nativi digitali, questi nuovi canali hanno infatti richiesto loro uno sforzo in più per imparare e adattarsi rispetto alle generazioni più giovani. Le categorie di servizi e prodotti più acquistate online sono gli abbonamenti tv e musicali (71%), le prenotazioni di viaggi (56%) e servizi tecnologici (55%). D’altra parte, cibo e bevande, servizi finanziari e veicoli continuano a essere più frequentemente acquistati di persona. Esistono alcuni vantaggi nell'acquisto di persona che sono molto apprezzati: in particolare, vedere e toccare i prodotti prima dell'acquisto ed essere aiutati dai commessi.

Istruiti, con alte qualifiche professionali, completamente integrati digitalmente e con una maggiore capacità di consumo: i consumatori silver del prossimo futuro, gli attuali 45-54enni, continueranno a trasformare i consumi e la struttura socio-economica di questo segmento di consumatori.