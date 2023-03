Conte: "Schlein tenti di rinnovare Pd, contrasti le correnti"

"Auguriamo a Elly Schlein di portare avanti il progetto di rinnovamento del Pd con forza". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale grillino. "So che avrà molto da fare perché conosciamo molto bene le correnti del Pd, il modo in cui è strutturato un partito di antica tradizione. Speriamo di poter avere un dialogo con i nuovi vertici per misurarci su obiettivi concreti".

"Salutiamo con favore la novità che si è verificata in casa Pd e speriamo incida davvero a fondo sulla riorganizzazione strutturale dei Dem" dice, assicurando ai suoi: "Mi confronterò con Schlein". "Vogliamo continuare con una forte opposizione costruttiva, non abbandoneremo un atteggiamento costruttivo con risposte concrete a un governo che fin qui si è dimostrato molto inadeguato", dice Conte prima di rivolgere gli auguri "della comunità del M5S" alla neo segretaria dem.

"Ieri abbiamo chiesto la calendarizzazione della proposta di legge, a mia firma, sul salario minimo legale: d'accordo Schlein, anche Calenda, speriamo ora di poter coinvolgere anche la maggioranza e mettere fine a buste paghe da fame".