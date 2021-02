Coronavirus Lombardia, 2.504 nuovi contagi e 46 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 2.504 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi su 39mila tamponi fatti. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.152 nelle ultime 24 ore. Sale dal 5,2% di ieri al 6,4% odierno il tasso di positivi al Covid19 in Lombardia rispetto al numero di test. Da inizio pandemia il totale di vittime nella Regione è stato di 27.345 morti.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, che si attestano a 359 (-3), mentre i guariti e i dimessi da ieri sono in tutto 1.152. I ricoverati per Covid negli altri reparti della Regione sono pressoché stabili e salgono di 10 unità per un totale di 3.549 pazienti.

Nella provincia di Milano sono stati rintracciati dai tamponi 600 contagi al Coronavirus, di cui 243 a Milano città. In Lombardia, tra le altre province, i numeri sono alti anche a Brescia (488 casi), Como (311) e Varese (301). I nuovi contagiati sono 124 a Bergamo, 106 a Lecco, 11 a Mantova, 140 a Monza, 110 a Pavia. Nell'area di Cremona ci sono 44 casi, a Lodi 31, a Sondrio 77.