Covid Campania, 1.539 nuovi casi e 17 morti: il bollettino

Sono 1.539 i nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 17 morti.

Nel dettaglio, dei 1.539 nuovi positivi, 81 sono sintomatici. I tamponi analizzati sono 19.429, di cui 4.442 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 225.637, il totale dei tamponi processati è 2.471.140 (di cui 31.888 antigenici).

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 3.820 le persone morte in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.264, il totale dei guariti è 159.700. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.475 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.