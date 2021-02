Covid Milano, 400 nuovi casi: i dati del 16 febbraio

(Adnkronos)

Coronavirus Milano e hinterland. Sono 400 i nuovi contagi da ieri, di cui 160 in città secondo il bollettino Covid di oggi, martedì 16 febbraio. In tutto in Lombardia ci sono stati 1.696 casi nelle ultime 24 ore. Da ieri nella Regione sono stati registrati altri 38 morti, che portano il totale a 27.854 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 5,6%. I tamponi effettuati sono 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) per un totale di 6.155.169.

I pazienti guariti o dimessi sono stati 1.615. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 373 (+7). Quelli non in terapia intensiva 3.693 (+121).

Quanto alle altre province della Regione a Bergamo si registrano 90 nuovi casi, a Brescia 300, a Como 182, a Cremona 56, a Lecco 62, a Lodi 22, a Mantova 103, a Monza 72, a Pavia 72, a Sondrio 13 e a Varese 286.