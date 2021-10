Covid oggi Abruzzo, 19 nuovi contagi: bollettino 10 ottobre

Sono 19 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Abruzzo secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Non ci sono decessi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici. Finora, dall'inizio dell'emergenza, sono 77.581 i guariti, un numero invariato rispetto a ieri. Sono 1.494 gli attualmente positivi, di cui 49 ricoverati in area medica, 3 in più, e 6 in terapia intensiva, uno in più, mentre 1.439 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi, 10 all'Aquila, due a Chieti, uno a Pescara e sei a Teramo.