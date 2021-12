Covid oggi Italia, 126.888 contagi e 156 morti: bollettino 30 dicembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 126.888 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 156 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%.

Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866.

Dall'inizio della pandemia sono state contagiate dal Coronavirus 5.981.428 persone, mentre le vittime salgono a 137.247. In totale i guariti sono 5.064.718, 22.246 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 779.463 positivi al covid-19, 104.598 in più di ieri.



I DATI DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 39.152 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36 morti che porta il totale da inizio pandemia a 35.044. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 229.059 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17%.

I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.831, invariati rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva 204, in aumento di 13 unità da ieri.

CAMPANIA - Sono 11.492 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza e registrati ieri. Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il record di nuovi casi di Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 115.863 tamponi, tra molecolari e antigenici. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e 651 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri.

LAZIO - E' record di nuovi contagi da coronavirus oggi 30 dicembre nel Lazio: secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 sono 5.843. Si registrano altri 6 morti. "Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le persone nelle terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti - comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi, inoltre, si registra nuovo record di casi positivi, e su sei decessi cinque hanno riguardato non vaccinati".

SARDEGNA - Sono 735 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, giovedì 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.702 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 144, 2 in più di ieri. In isolamento a casa 6.826 persone.

PIEMONTE - Non si arresta la corsa dei nuovi contagi in Piemonte: oggi 30 dicembre - secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 - sono stati 11.515 (di cui 9.254 dopo test antigenico). Si registrano altri 8 morti. I casi delle ultime 24 ore sono pari al 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti, di cui 75.969 antigenici: gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). I casi sono così ripartiti: 8.956 screening, 1.929 contatti di caso, 630 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 487.296, di cui 40.455 Alessandria, 23.296 Asti, 16.100 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 256.310 Torino, 17.029 Vercelli, 17.751 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 7.130 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

ABRUZZO - Sono 3.167 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 dicembre 2021 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività in Abruzzo portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 101.800. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.638. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86448 dimessi/guariti (+862 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12714 (+2301 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 3548 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 168 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 21 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12525 (+2308 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.966 tamponi molecolari (1.720.365 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 29600 test antigenici (1.751.382). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.66 per cento.

VALLE D'AOSTA - Sono 295 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto.

I positivi attuali sono 1.865 di cui 1.834 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 13.488, 15 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i morti sono stati 488 nella Regione.

EMILIA ROMAGNA - Sono 7.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.953 tamponi di cui 24.890 test antigenici rapidi. Da ieri sono guarite 1.244 persone. In isolamento 66.869 persone.

Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna, 8 in più rispetto a ieri; l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati (età media 60,6 anni), mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.334, 29 in più rispetto a ieri con un'età media di 69,1 anni.

PUGLIA - Sono 4.200 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 30 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 93.009 tamponi. I nuovi contagi divisi per provincia: Bari 1.251; Bat 534; Brindisi 514; Foggia 469; Lecce 1.003: Taranto 311; residenti fuori regione 103; in definizione 15.

Le persone attualmente positive sono 19.740. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 241. In terapia intensiva, invece, 30 persone.

TOSCANA - Sono 15.830 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Il dato sotto la spinta della variante Omicron è nettamente il più alto mai registrato nella regione.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, specificando che "7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici".

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 2.110 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.756 i tamponi molecolari processati e 16.322 i test rapidi antigenici. Scendono a 26 le persone ricoverate in terapia intensiva, 282 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 153.733 persone.