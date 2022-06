Covid oggi Italia, 31.885 contagi e 48 morti: bollettino 15 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 31.885 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 48 morti. I tamponi processati sono 195.439 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,3%. Sono 189 i ricoverati in terapia intensiva, sei in meno di ieri, e 4.218 i ricoverati con sintomi, 19 in meno di ieri.

I DATI, REGIONE PER REGIONE:

LAZIO - Sono 3.530 i contagi da coronavirus registrati oggi, 15 giugno 2022, nel Lazio secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sono 6 i decessi, 480 i ricoverati, 32 le terapie intensive e +4.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.196. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 771 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 811 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 297 i nuovi casi e 4 i decessi.

Nelle province si registrano 696 nuovi casi: Asl di Frosinone. Sono 231 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 282 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 85 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 98 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.511.020 casi di positività, 2.674 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.289 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.672 molecolari e 6.617 test antigenici rapidi. Questi numeri non comprendono la provincia di Piacenza, Parma e il Circondario imolese dove per problemi legati all’aggiornamento della piattaforma informatica non è stato possibile caricarli. Saranno pertanto recuperati e comunicati domani. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,6%. Si registrano quattro decessi:

CALABRIA - Sono 866 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 4.126 i tamponi effettuati, +913 guariti, il totale dei decessi nella regione è di 2.638. Il bollettino, inoltre, registra -48 attualmente positivi, -22 ricoveri (per un totale di 135) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2).



TOSCANA - Sono 1.739 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 1.739 su 10.500 test di cui 1.684 tamponi molecolari e 8.816 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,56% (64,3% sulle prime diagnosi).