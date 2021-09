Covid oggi Italia, 4.664 contagi e 34 morti: bollettino del 12 settembre

I numeri della Protezione Civile, con i dati e le news regione per regione, sulla pandemia di coronavirus. Il tasso di positività è all'1,7%. In aumento le terapie intensive

Sono 4.664 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 12 settembre 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 34 morti, che portano a 129.919 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 267.358 tamponi, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari al'1,7%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 4.113 (-4 rispetto a ieri), mentre sono 559 i pazienti in terapia intensiva (+12). Sono 4.349.160 i guariti dal covid dall'inizio dell'emergenza, 4.922 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi oggi in Italia sono 127.334, 292 in meno di ieri.

I dati delle Regioni:

LOMBARDIA - Sono 449 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Effettuati 48.882 tamponi, di cui è risultato positivo lo 0,9%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.953 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati: nei reparti Covid ordinari sono 412, 10 più di ieri; mentre nelle terapie intensive i pazienti sono 60, 1 in più, a fronte di 5 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.502, 115 in più di 24 ore fa. I dimessi/guariti, infine, sono oggi 331.



CAMPANIA - Sono 371 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Eseguiti nelle ultime 24 ore 18.311 test, per un tasso di incidenza del 2,02%. Cinque i decessi. Dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 22 (uno in più rispetto a ieri), mentre nei reparti di degenza ordinaria ci sono 341 pazienti (-1).

EMILIA ROMAGNA - Sono 453 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Processati nelle ultime 24 ore 24.764 tamponi, per un tasso di positività dell'1,8%. Non si registrano nuovi decessi. L'età media dei nuovi positivi è di 40,3 anni. Rispetto a ieri sale sia il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dove ci sono 45 pazienti (+2), che quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 398 (+8).

SARDEGNA - Sono 76 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Tre i decessi nelle ultime 24 ore. I test processati, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 2.142. Le persone ricoverate in area medica sono 208 (-12). Nei reparti di terapia intensiva si sono 25 pazienti (1 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono invece 5.007 perone.

VENETO - Sono 465 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione, che portano il totale a 461.964 malati da inizio pandemia. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in area non critica sono 259 (+19) mentre sono stabili le terapie intensive con 57 pazienti. Il totale dei malati da inizio pandemia è di 461.964 persone. II decessi sono a quota 11.719.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 60 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Eseguiti nelle ultime 24 ore 2018 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,97%. Sono inoltre 4.758 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali è stato rilevato 1 caso (0,02%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva e restano stabili i 44 ospedalizzati in altri reparti.



ABRUZZO - Sono 74 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Si registra un decesso. I nuovi casi di Covid19 sono emerse a fronte di 2384 tamponi molecolari e 6742 test antigenici eseguiti. Il numero dei guariti sale a 75405 (+22), mentre quello degli attualmente positivi è di 2237 attualmente (+51). Di questi 70 sono ricoverati in area medica (-2), 7 in terapia intensiva (+1), 2160 in isolamento domiciliare (+52).

MARCHE - Sono 130 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. NOn ri registrano decessi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 4.271, con un tasso di positività stabile 4,4%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 24 pazienti (+1 rispetto a ieri) e quelli in semi-intensiva (+4). Nei reparti di area medica i ricoveri covid sono invece 35, 4 in meno di ieri.

TOSCANA - Sono 431 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 12 settembre. 17.607 i test effettuati, di cui 8.631 tamponi molecolari e 8.976 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,45% (7,5% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 5.971.601.

BASILICATA - Sono 46 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 623 tamponi molecolari. Non ri registrano decessi. Le persone attualmente ricoverate sono 52, di cui 4 in terapia intensiva. Mentre i guariti in giornata sono 67.