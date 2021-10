Sono 270 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 ottobre, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 783 persone. Nell'isola, in totale, ci sono 8.770 positivi - 519 in meno rispetto a ieri - e di questi 291 sono ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva e 8.438 sono in isolamento domiciliare.