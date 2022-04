Covid Sicilia oggi, 7.034 nuovi casi e 29 decessi: bollettino 20 aprile

Sono complessivamente 7.034, su 36.476 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 600 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell'Isola sono 127.549 (6.236 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 13.841, mentre dei 29 decessi riportati oggi (10.406 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 7 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 895, mentre si trovano in terapia intensiva 48 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.677 a Palermo, 1.540 a Catania, 1.054 a Messina, 473 a Ragusa, 688 a Trapani, 836 a Siracusa, 333 a Caltanissetta, 753 ad Agrigento e 280 a Enna.