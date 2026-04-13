circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi nel Golfo, il Ministro Tajani a colloquio con i colleghi di Kuwait e Algeria

13 aprile 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per fare il punto sullo stato della crisi nel Golfo e sul perdurare degli attacchi in Libano, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha sentito telefonicamente il suo omologo del Kuwait e dell’Algeria. Dopo aver espresso la soddisfazione per la tregua di due settimane annunciata tra Stati Uniti e Iran, che ora va consolidata, il Ministro Tajani ha espresso forte preoccupazione per i reiterati attacchi contro diversi Paesi del Golfo, non senza apprezzare l’atteggiamento responsabile dei Governi coinvolti che hanno sinora evitato reazioni che avrebbero potuto innescare un’ulteriore escalation. Il Capo della Farnesina ha inoltre condannato l’attacco delle Forze di difesa israeliane a un convoglio italiano Unifil e al proseguire delle incursioni in Libano che rischiano di far saltare la tregua. Nel dettaglio, al collega del Kuwait, Tajani ha confermato il sostegno dell’Italia con il contributo dell’Ambasciata e dei militari italiani presenti nel Paese, mentre al Ministro degli Esteri algerino, ha rimarcato il ruolo cruciale dell’Algeria nel mondo arabo e nel settore energetico, ricordando che il Paese è un partner prezioso per l’Italia.

CTA

Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi nel Golfo attacchi in Libano tregua tra Stati Uniti e Iran
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza