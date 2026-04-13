Crisi nel Golfo, il Ministro Tajani a colloquio con i colleghi di Kuwait e Algeria

Per fare il punto sullo stato della crisi nel Golfo e sul perdurare degli attacchi in Libano, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha sentito telefonicamente il suo omologo del Kuwait e dell’Algeria. Dopo aver espresso la soddisfazione per la tregua di due settimane annunciata tra Stati Uniti e Iran, che ora va consolidata, il Ministro Tajani ha espresso forte preoccupazione per i reiterati attacchi contro diversi Paesi del Golfo, non senza apprezzare l’atteggiamento responsabile dei Governi coinvolti che hanno sinora evitato reazioni che avrebbero potuto innescare un’ulteriore escalation. Il Capo della Farnesina ha inoltre condannato l’attacco delle Forze di difesa israeliane a un convoglio italiano Unifil e al proseguire delle incursioni in Libano che rischiano di far saltare la tregua. Nel dettaglio, al collega del Kuwait, Tajani ha confermato il sostegno dell’Italia con il contributo dell’Ambasciata e dei militari italiani presenti nel Paese, mentre al Ministro degli Esteri algerino, ha rimarcato il ruolo cruciale dell’Algeria nel mondo arabo e nel settore energetico, ricordando che il Paese è un partner prezioso per l’Italia.

Il comunicato della Farnesina