Cristiano Ronaldo, futuro tra Juventus e Psg

Per i bookmaker, Parigi destinazione più probabile in caso di partenza dalla Juve

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus o lascia Torino? Finita l’avventura a Euro 2020 con il suo Portogallo, eliminato dopo la sconfitta contro il Belgio, CR7 deve ora definire il proprio futuro. Già da settimane circolano voci sulla possibilità di un addio dalla Juventus un anno prima della scadenza del suo contratto e per i betting analyst, riporta Agipronews, il futuro del fuoriclasse portoghese potrebbe essere lontano da Torino. Se è vero che la permanenza nella squadra di mister Allegri si trova in quota a 1,90 su Olybet.it, l’approdo al Psg del presidente Al- Khelaifi - determinato a portare CR7 nel suo dream team con un possibile ruolo come ambasciatore per i mondiali del 2022 in Qatar - vale 2,15 volte la posta.

Non sono da escludere neanche eventuali ritorni, con l’opzione Manchester United in quota a 3,75, mentre sembra molto più difficile un romantico rientro nella sua Lisbona con lo Sporting pagato 9,00, stessa quota di una nuova esperienza con il Real Madrid. Suggestive, ma poco percorribili, le opzioni MLS e Qatar in quota a 22, mentre quasi impossibile un cambio di maglia in Italia. Vedere Cristiano Ronaldo con una tra Milan o Inter, infatti, vale 100 volte la posta.