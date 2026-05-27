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'007 First Light', ecco il videogioco di IO Interactive sul giovane James Bond

Disponibile da oggi, racconta le origini dell’agente segreto prima della licenza “00” e ha il volto di Patrick Gibson

Patrick Gibson - IO Interactive
Patrick Gibson - IO Interactive
27 maggio 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

James Bond torna protagonista, ma questa volta non al cinema: la celebre spia britannica debutta in un nuovo videogioco intitolato "007 First Light", con uscita fissata per oggi, mercoledì 27 maggio. Il progetto è sviluppato dallo studio danese IO Interactive, già noto per la serie Hitman, e propone una versione inedita del personaggio creato da Ian Fleming: un giovane Bond ancora prima di ottenere la licenza “00”, quindi meno esperto e più vulnerabile rispetto alle incarnazioni cinematografiche.

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Il protagonista è interpretato dall’attore irlandese Patrick Gibson, che dà voce e volto a una versione più umana dell’agente segreto, segnata da fragilità e formazione ancora incompleta. “Nelle origini c’è una ferita”, ha spiegato l’attore, descrivendo un Bond che trasforma il senso di perdita in determinazione.

Il videogioco arriva in una fase di transizione per il franchise, mentre il futuro della saga cinematografica è ancora in evoluzione dopo l’era di Daniel Craig e il passaggio della gestione del marchio ad Amazon MGM Studios. "007 First Light" punta a unire azione, infiltrazione e interazione sociale, ampliando le possibilità narrative tipiche dei videogiochi. Gli sviluppatori hanno infatti sottolineato come il personaggio non sia solo un combattente, ma anche un agente capace di usare charme, strategia e dialogo. Dal punto di vista creativo, il titolo si ispira sia ai film della saga sia ai romanzi originali di Ian Fleming, cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione. La colonna sonora include anche contributi del compositore David Arnold e la voce di Lana Del Rey. ( di Paolo Martini )

Riproduzione riservata
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Videogiochi 007 First Light James Bond IO Interactive
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