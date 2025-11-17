12° Forum dei Volontari della Lega del Filo d'Oro, edizione record

A Pisa oltre 200 volontari da tutta Italia in rappresentanza degli oltre 650 attivi nei vari Centri e Sedi Territoriali dell'Ente presenti nelle diverse regioni. Un appuntamento di grande valore, che quest'anno ha registrato il numero più alto di partecipanti - quasi 300 tra volontari, familiari e professionisti - nato per offrire uno spazio di incontro a tutti coloro che, con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale nel vivere momenti di socialità e relazionarsi con il mondo che li circonda, contribuendo al tempo stesso a promuovere e valorizzare la mission della Fondazione.