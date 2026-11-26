Nelle perquisizioni in auto e nella casa del giovane i militari hanno trovato e sequestrato un altro revolver, munizioni di vario calibro, polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile

Uno studente di 22 anni si è presentato oggi, giovedì 26 novembre, a scuola a Milano con una pistola carica. E' stata la direzione scolastica dell'Its Academy 'Innova professioni' a chiamare il 112, dopo essere stata informata da altri studenti del fatto che anche nei giorni precedenti il giovane si era presentato armato a lezione.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

I carabinieri della compagnia Porta Magenta hanno bloccato il 22enne poco prima che entrasse a scuola. Aveva con sé una pistola calibro 22, con un colpo in canna. Nelle perquisizioni in auto e in casa i militari hanno trovato e sequestrato un altro revolver calibro 32, munizioni di vario calibro, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche. Il giovane, di nazionalità italiana, è stato arrestato per detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e portato nel carcere di San Vittore.