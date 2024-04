25 aprile, Roma si anima con canzoni, poesie e film

Il tradizionale "Evento spettacolo per la resistenza e la libertà" ideato dall'architetto Cesare Esposito giovedì prossimo a Porta San Paolo

La città di Roma si anima nel celebrare il 25 aprile. Film, canzoni e poesie per il tradizionale "Evento spettacolo per la resistenza e la libertà" ideato dall'architetto Cesare Esposito, che si terrà giovedì prossimo a Porta San Paolo nell'ambito delle manifestazioni per il 25 aprile. Il film 'Mamma Roma' di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani, e poi canti e poesie e un duo al pianoforte. Nel pomeriggio, alle 16 a Largo delle Sette Chiese, dove sorge il monumento dell'architetto Esposito dedicato alle Fosse Ardeatine, si svolgerà una cerimonia con rappresentati del Municipio VIII con la deposizione di una corona d'alloro.

"Il 25 aprile è patrimonio di tutti gli italiani - sottolinea l'arch. Esposito, ideatore ed organizzatore dell'evento - La piramide Cestia e Porta San Paolo, sono capolavori d'arte impareggiabile e non poteva mancare il mito delle donne per la celebrazione del 25 aprile che con la loro vita difesero Roma e la Patria".

"La storia ci stupisce sempre, amiamo e vogliamo tutti la pace, ma la macchina bellica delle guerre non si ferma. - continua Esposito - Vorrei esprimere poi grande apprezzamento verso il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci unisce tutti per la pace e la Costituzione e ringraziare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri".