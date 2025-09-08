A Rimini il raduno nazionale Alcolisti Anonimi Italia

Alcolisti Anonimi Italia annuncia il suo 39esimo raduno nazionale, che si terrà a Rimini, presso il Palacongressi, dal 12 al 14 settembre prossimi. Il tema scelto quest’anno, 'Dall’Io al Noi. La responsabilità del cambiamento', celebra la trasformazione personale e collettiva che A.A. favorisce nel percorso di recupero. L’evento si svolgerà al Palacongressi di Rimini (via della Fiera), con sessioni in due sale principali: la sala della Piazza e la sala del Tempio.

Durante i tre giorni si avvicenderanno riunioni aperte tra cui la tavola rotonda 'Criticità e Pareri Favorevoli su A.A.: La Visione dei Professionisti e del Mondo Esterno', la quale si propone di esplorare le diverse opinioni e percezioni su A.A. provenienti da professionisti del settore sanitario, sociale e psicologico, nonché da osservatori esterni all'organizzazione. L'analisi si concentrerà su due principali ambiti: le criticità, ovvero le sfide e le limitazioni riscontrate nell'approccio di A.A. alla cura e al recupero dell'alcolismo, e i pareri favorevoli, che evidenziano gli aspetti positivi e i successi del modello basato sull'autosostegno e il supporto reciproco.

L'obiettivo del seminario è fornire una panoramica equilibrata e approfondita delle opinioni esterne, evidenziando sia le aree di miglioramento che gli elementi che continuano a rendere A.A. una risorsa fondamentale per milioni di persone in tutto il mondo. Il confronto tra esperti e osservatori contribuirà a stimolare riflessioni su come rafforzare e ottimizzare il modello di A.A. nel contesto delle pratiche di trattamento moderne e delle necessità emergenti. A chiudere il raduno, la Festa della Sobrietà, una celebrazione dei giorni di sobrietà tramite un conto alla rovescia collettivo.