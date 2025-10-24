A Roma in corso sgomberi polizia locale al Quarticciolo, Sulpl: ''Pari diritti forze ordine''

''È tutt'ora in corso il blitz della Polizia Locale di Roma Capitale, volto al recupero di due appartamenti di edilizia popolare illecitamente occupati al Quarticciolo. L'operazione, è iniziata alle sei del mattino ed affidata ai gruppi speciali dei caschi bianchi romani Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale ) e Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) a causa del difficile contesto di un quartiere salito purtroppo alle cronache nei giorni scorsi, a causa di sparatorie tra gang di spacciatori ed aggressioni in danno di operatori delle forze dell'ordine, da parte delle bande che controllano le piazze si spaccio della zona''. Lo sottolinea il segretario nazionale del Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che in riferimento a questo e ad altri episodi annuncia una manifestazione a Roma per richiedere l'equiparazione della categoria ai diritti delle forze dell'ordine.

"Episodi come questo e quello di Milano, dove ad occuparsi delle indagini e dei rilievi scientifici di Luciana Ronchi, la donna uccisa dal compagno a colpi di coltello, è stata la Polizia Locale, dimostrano inequivocabilmente come i nostri operatori, svolgano di fatto le stesse identiche mansioni dei colleghi delle forze di Polizia - aggiunge - Purtroppo, oltre al danno di non vederci riconosciuti gli stessi diritti e le stesse tutele, legali, assistenziali e previdenziali, abbiamo assistito anche alla beffa di vedere addirittura un aumento dell'etá pensionabile dalla quale sono escluse le altre forze,con questa finanziaria. Per questi motivi il prossimo 28 ottobre rappresentanze di Polizia Locale di tutta Italia, saranno in piazza a Roma, davanti alla sede di Fratelli d'Italia, per sollecitare il governo al rispetto delle promesse elettorali".