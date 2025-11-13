A Roma si premiano i 'Campioni per la salute', impegno sociale sotto i riflettori

Una serata speciale a Roma per premiare i 'Campioni per la salute', figure di spicco che si sono distinte quest'anno per l'impegno nella creazione di opportunità mirate ad incoraggiare l'integrazione sociale e lo sviluppo personale. L'appuntamento è venerdì 21 novembre alle 19.30 al The St. Regis Rome Hotel, per la seconda edizione di 'Campioni per la Salute Awards - Gala Dinner'. L'evento ha i patrocini di ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Lilt associazione metropolitana di Roma, Summeet e Assitol, ed è condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele. Missione: celebrare il connubio tra sport e salute.

A promuovere l'iniziativa la sociologa Lorena Rutigliano, che con il progetto 'Campioni per la salute' intende "creare un ponte tra il mondo dello sport, dell'arte e della società", si legge in una nota. La serata riunirà, come l'anno scorso, un ampio parterre di ospiti: il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, l'assessore alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato, il presidente della Croce rossa Rosario Valastro, il fondatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, l'imprenditore Danilo Iervolino, il Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo Msc Leonardo Massa, il direttore generale del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, la campionessa paralimpica Ilenia Colanero, i campioni sportivi di judo e karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, l'atleta olimpico Stefano Pantano, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, l'inviato di 'Striscia la Notizia' Jimmy Ghione.