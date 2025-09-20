circle x black
A Santi Cosma e Damiano fiaccolata per Paolo, suicida a 14 anni

Monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta: "A modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva"

Genitori di Paolo alla fiaccolata
20 settembre 2025 | 20.38
Redazione Adnkronos
“Il senso di questa serata è proprio di vicinanza a questa famiglia e anche un po' a questa comunità perché è abbastanza ferita. Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli. Quindi, a modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, durante la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano per Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita.

Tag
paolo mendico paolo mndico bullismo paolo mendico fiaccolata santi cosma e damiano latina
