A Torino nasce la Maxillofacial Surgery and Clinic, la medicina delle connessioni

Ha aperto le porte a Torino Vittorio Emanuele Maxillofacial Surgery and Clinic, il primo centro di eccellenza italiana dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie del distretto testa-collo. Fondata da Caterina Bracco, nipote del Prof. Pietro Bracco, pioniere dell’interdisciplinarietà in ambito odontostomatologico. La clinica nasce da una nuova visione della medicina specialistica volta a riunire 12 discipline in dialogo costante riunite in un unico luogo. Questa è l’innovazione. L’efficacia di una cura non dipende soltanto dall’eccellenza della singola specialità, ma dalla capacità di collegare competenze diverse in un unico progetto terapeutico. Comprendere queste connessioni significa andare oltre il sintomo, ricercarne la causa e costruire un percorso di cura realmente personalizzato.

La clinica si propone di dedicare al paziente un percorso terapeutico costruito in base alle sue esigenze cliniche e personali. Ogni programma di diagnosi e trattamento di cura è condiviso e supportato da confronti continui tra paziente e team medico. L’obiettivo è accompagnare l’assistito in ogni fase, offrendo tempo e assistenza in un percorso fondato sulla fiducia e sulla qualità della relazione con l‘equipe medica, così come con il team della clinica, che ha il ruolo fondamentale di agevolare le diverse connessioni. Un servizio di conciergerie medicale inteso come sistema interno di accoglienza e coordinamento volto ad agevolare il paziente diminuendo tempi e stress.

“Volevamo costruire qualcosa di diverso, seguire una nuova visione della medicina. Una clinica in cui le competenze si integrassero per offrire un percorso più completo. Riunire professionisti in dialogo continuo tra di loro significa poter affrontare ogni problematica nella sua complessità. Lo scambio di competenze porta alle migliori risoluzioni. La forza di Vittorio Emanuele è la specializzazione. La scelta del professionista è il momento più delicato del processo di cura. Il paziente deve potersi affidare completamente”, dichiara Caterina Bracco,