A Venezia è in vendita un'isola privata con un fortino di epoca napoleonica

Un’intera isola privata nel cuore più riservato della Laguna di Venezia, con vedute su Burano e Torcello, è sul mercato con Lionard Luxury Real Estate. È l’Isola di Crevan: 5.700 metri quadrati di natura e silenzio con un fortino di epoca napoleonica di 215 metri quadrati trasformato in residenza, un canale interno e due approdi privati. A pochi chilometri dalla Serenissima, offre il privilegio di possedere non soltanto una dimora, ma un intero frammento di laguna. Il prezzo stimato, secondo quanto risulta all'Adnkronos, è intorno ai 5,5 milioni di euro.

L’isola appare come un grande giardino sospeso sull’acqua, con vegetazione ad alto fusto, essenze ornamentali, prati e alberi da frutto. Sentieri immersi nel verde conducono alla dimora e agli approdi, rendendo l’arrivo in barca parte integrante dell’esperienza del luogo. A soli 7 chilometri da Venezia, Crevan è facilmente raggiungibile via acqua e via aerea, ma sufficientemente distante da offrire silenzio, autonomia e una dimensione privata difficilmente replicabile in un altro contesto internazionale.

Durante il dominio napoleonico, Crevan fu inserita nel sistema difensivo realizzato per proteggere la laguna veneziana. Al 1806 risale la costruzione del ridotto militare, successivamente ampliato e rafforzato durante la dominazione austriaca. Nel 1866, insieme al resto del Veneto, l’isola passò al Regno d’Italia, mantenendo la propria funzione fino al periodo successivo alla Prima guerra mondiale. Divenuta in seguito proprietà privata, fu convertita a uso residenziale. A partire dal 1996, un accurato intervento di recupero ha restituito nuova vita al complesso, integrando i comfort contemporanei nel rispetto dell’antica architettura militare e del paesaggio lagunare.

Anche il nome conserva una memoria legata alla cultura del luogo. Crevan prende il nome dall’omonimo canale che la costeggia; secondo una tradizione orale tramandata sull’isola, il toponimo sarebbe a sua volta legato a un frate francescano che contribuì alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del Deserto. Il fortino, restaurato nel rispetto dell’impianto originario, si sviluppa su 215 metri quadrati e comprende quattro ambienti principali e due bagni. Acqua corrente, elettricità, riscaldamento e climatizzazione consentono di vivere l’isola in ogni stagione, una dotazione distintiva per una proprietà di questa natura.

Gli interni offrono libertà di reinterpretazione. La disciplina urbanistica di Crevan consente inoltre di accorpare le volumetrie accessorie esistenti, compreso l’alloggio del custode, ampliando il potenziale residenziale e aprendo alla creazione di una dimora più ampia e contemporanea. Dai giardini lo sguardo raggiunge le isole di Burano e Torcello, nel cuore più intimo della Laguna Nord. Proprio Torcello, a pochi minuti di navigazione, ospita la storica Locanda Cipriani, riaperta nel giugno 2026 dopo un importante intervento di restauro e da decenni legata alla cultura e all'ospitalità veneziana.

«Nel real estate ultra-prime, un’isola privata rappresenta una delle forme più assolute di proprietà: il suo confine non è un muro, ma l’orizzonte», dichiara Dimitri Corti, fondatore e amministratore delegato di Lionard Luxury Real Estate. «Crevan offre il privilegio di sottrarsi al mondo senza allontanarsi dall’immaginario universale di Venezia. Non si acquistano soltanto una residenza e un terreno, ma spazio, riservatezza e un intero paesaggio da custodire».