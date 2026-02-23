A1, novità per l'ampliamento tra Incisa e Firenze Sud

A partire dall'ultimo fine settimana di febbraio, gli automobilisti in viaggio sull'Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud, inizieranno a percorrere un nuovo tratto in variante. Tra il km 311+000 e il km 313+000 entrerà infatti in esercizio il viadotto Ribuio, opera cardine del programma di ampliamento alla terza corsia tra Incisa e Firenze Sud. L'infrastruttura, lunga 150 metri, costituisce - insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria naturale San Donato - uno degli interventi strategici del progetto.

Il Ribuio è una moderna struttura mista acciaio calcestruzzo, articolata in due carreggiate separate, ciascuna di due corsie, e sostenuta da fondazioni profonde e pile cilindriche ad alta capacità portante. La sua apertura consente di spostare i flussi di traffico sul nuovo asse e di liberare il tracciato esistente corrispondente, sul quale potrà avviarsi una fase di riqualificazione strutturale.

Per realizzare il collegamento tra il nuovo tratto in variante e la viabilità attuale sono stati programmati due fine settimana di interventi: 27 febbraio-1° marzo e 6-8 marzo. Nello specifico, le attività si svolgeranno dalle 20:00 di venerdì 27 febbraio al primo pomeriggio di domenica 1° marzo e dalle 20.00 di venerdì 6 marzo al primo pomeriggio di domenica 8 marzo. La chiusura totale del tratto Firenze Sud-Incisa sarà limitata, in entrambi i casi, alle sole notti tra sabato e domenica (22:00-6:00). Durante il giorno, invece, la circolazione sarà sempre garantita con una corsia per senso di marcia.

Nel corso delle lavorazioni verranno potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.

Con il completamento delle attività, al termine del primo fine settimana di lavori il traffico in direzione Nord verrà trasferito su una delle due nuove carreggiate a due corsie del Ribuio, mentre verso Sud i veicoli continueranno ad usare il tracciato storico della A1. A partire da domenica 8 marzo, invece, anche il traffico verso Sud verrà spostato sul Ribuio che quindi ospiterà entrambi i flussi veicolari su due corsie per senso di marcia. Le complesse attività condensate in due fine settimana, tipicamente caratterizzati da volumi di traffico più bassi rispetto ai giorni feriali, renderanno definitivamente libero il tracciato originario e consentiranno l'avvio degli interventi di riqualificazione.

Il progetto di ampliamento dell’Autosole tra Incisa e Firenze Sud riguarda 17,5 km di tracciato ed è diviso in due differenti fasi di lavoro. Il primo tratto, lungo circa 6 km, è già aperto al traffico; attualmente sono invece in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia sul restante tracciato, pari a circa 12,5 km.