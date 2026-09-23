Acqua alleata anche a settembre, l’esperto: "Non aspettare di aver sete"

Anche a settembre le temperature possono restare elevate, rendendo importante prestare attenzione alla corretta idratazione durante la giornata. Bere acqua con regolarità è un gesto semplice ma essenziale per sostenere il benessere dell’organismo. Una corretta idratazione contribuisce infatti al mantenimento delle principali funzioni fisiologiche, tra cui la regolazione della temperatura corporea, soprattutto quando si suda molto, aiutando il corpo a preservare il proprio equilibrio idrico.

“La sudorazione è uno dei principali strumenti attraverso cui il nostro organismo contribuisce a regolare la temperatura corporea, ma comporta anche una continua perdita di liquidi - sottolinea Alessandro Zanasi, professore, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation - Per questo è importante non aspettare di avere sete, ma bere con regolarità. Assumere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, distribuendoli nei diversi momenti della giornata, aiuta a preservare l’equilibrio idrico e a sostenere i normali meccanismi di termoregolazione”.

La sudorazione - riferisce una nota - svolge un ruolo essenziale poiché attraverso l’evaporazione del sudore, il corpo contribuisce a mantenere stabile la propria temperatura interna. Per questo motivo, è importante reintegrare regolarmente l’acqua persa, così da preservare l’equilibrio idrico e sostenere il corretto funzionamento dell’organismo. La perdita di liquidi non riguarda soltanto chi pratica attività fisica o trascorre molte ore all’aperto. Anche le normali attività quotidiane e la permanenza in ambienti chiusi possono incidere sul fabbisogno idrico. Quando l’acqua eliminata non viene adeguatamente reintegrata, possono comparire stanchezza, difficoltà di concentrazione e una riduzione dell’efficienza fisica e mentale. La sensazione di sete, inoltre, non sempre rappresenta un indicatore tempestivo del reale fabbisogno di liquidi. È quindi importante non aspettare di avvertirla, ma bere a intervalli regolari, distribuendo l’assunzione di acqua nei diversi momenti della giornata.