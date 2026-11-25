Le ragazze e i ragazzi degli istituti Ignazio Vian e del Luca Paciolo sono stati i veri protagonisti della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne questa mattina ad Anguillara Sabazia, cittadina sul Lago di Bracciano, vicino Roma. Durante una tavola rotonda, gli studenti hanno condiviso le loro riflessioni e rivolto le proprie domande ad Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al capitano della compagnia dei carabinieri di Bracciano, ai rappresentanti dell'Asl, del centro antiviolenza 'Federica Mangiapelo' e delle associazioni del territorio. Anche dalla platea i ragazzi hanno preso la parola, contribuendo a orientare il confronto.

L'incontro, organizzato dalla vicesindaca e assessora alle Politiche sociali e alla Scuola, Paola Fiorucci, e moderato da Elisa Caponetti, si è aperto con un'opera presentata dalle ragazze del liceo artistico e con il monologo di una studentessa sul tema della violenza contro le donne. Erano presenti il sindaco Angelo Pizzigallo, gli assessori, i consiglieri comunali di maggioranza e alcuni consiglieri di minoranza sono stati portati i saluti del presidente Francesco Rocca e ha espresso la vicinanza della Regione Lazio alle famiglie.

Tra i momenti più intensi della giornata c'è stata la testimonianza di Stefania Torzullo, sorella di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio, uccisa ad Anguillara Sabazia lo scorso gennaio, che ha preso la parola davanti agli studenti con la madre al suo fianco. All'incontro ha partecipato anche la mamma di Federica Mangiapelo, la 16enne di Anguillara Sabazia trovata morta sulle rive del lago di Bracciano nel 2012. La scelta di affidare ai giovani un ruolo centrale ha dato un significato concreto alla giornata. Gli studenti hanno potuto porre le proprie domande direttamente a chi, sul territorio, accoglie una richiesta di aiuto, offre sostegno o interviene per proteggere le donne che subiscono violenza.