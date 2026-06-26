circle x black
Cerca nel sito
 

Agente morto in inseguimento a Milano, arrestato: "Non ho pensato, voglio risarcire famiglia"

Nell'interrogatorio davanti alla giudice, Genti Berisha ha ripetuto la sua la vesione: "Mi dispiace". Difesa chiede domiciliari

Nel riquadro Francesco Imprezzabile - (Fotogramma/Facebook)
Nel riquadro Francesco Imprezzabile - (Fotogramma/Facebook)
26 giugno 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Genti Berisha, 26 anni, arrestato per la fuga pericolosa in cui è morto - scivolando con la moto durante l'inseguimento - l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, ha confermato la versione già resa subito dopo l'arresto. Nell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, davanti alla giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia Masci, ha risposto alle domande. "Si è assunto la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo... perché con tre grammi di marijuana non sarebbe successo comunque niente" ha spiegtoa il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.

Il giovane, che ha un obbligo di firma per un altra vicenda legata allo spaccio, avrebbe tentato di aggirare il posto di blocco perché in possesso di pochi grammi di hashish. Una fuga finita con la morte dell'agente di 39 anni. "E' dispiaciuto, è veramente emotivamente provato. Faremo un gesto riparatorio, nei limiti delle sue possibilità" - l'arrestato lavora in un autolavaggio - "e speriamo che il giudice ci dia gli arresti domiciliari", ha aggiunto il legale. "Ha chiesto scusa, si è offerto di risarcire il danno. E' stata una tragedia, adesso si rende conto conto che se avesse ragionato non sarebbe andato via e non sarebbe successo quello che e successo. E' dispiaciuto moltissimo", ha affermato ancora Cardinali.

Il difensore ha ribadito l'intenzione del suo assistito di costituirsi - "poi l'hanno trovato a casa, se voleva scappare non lo trovavano a casa" - e che Berisha "non si è accorto che il povero poliziotto è caduto" mentre proseguiva la sua fuga in compagnia di altre tre persone (un amico e altri amici del conoscente) sul suv preso a noleggio. Giovani di cui non ha voluto fare i nomi perché, ha spiegato alla giudice, "io ho fatto tutto, nessuno ha influito sulla mia decisione instintiva di andare via". Per il 26enne la pm Francesca Crupi ha chiesto la convalida del carcere per fuga pericolosa e omicidio stradale, la decisione della gip Masci è attesa in giornata.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio stradale fuga pericolosa polizia locale
Vedi anche
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza