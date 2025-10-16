circle x black
Cerca nel sito
 

Aggressione a operatrice sanitaria, il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna

La coppia è stata fermata dopo una lite con un’ambulanza in viale Silvani. Oggi il rito direttissimo

Luca Vildoza e Milica Tasic - (Da Instagram)
Luca Vildoza e Milica Tasic - (Da Instagram)
16 ottobre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giocatore della squadra di basket Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, la pallavolista Milica Tasic, sono stati arrestati ieri a Bologna con le accuse di lesioni personali a personale sanitario, in seguito a una lite nata in strada.

Alle 23 una volante della Questura ha raggiunto la zona tra viale Silvani e via Calori in seguito a una segnalazione di aggressione a personale sanitario. I paramedici hanno riferito agli agenti che, mentre si stavano recando a un intervento di emergenza e avevano accostato per individuare il luogo da raggiungere, sono stati avvicinati da un'auto nera, il cui conducente ha iniziato a inveire contro di loro, probabilmente per ragioni legate al traffico.

I paramedici hanno ignorato le provocazioni e cercato di riprendere servizio, ma l'auto ne ha ostacolato la marcia, impedendo all'ambulanza di passare. Un'operatrice sanitaria 55enne è scesa per chiedere spiegazioni per il comportamento dei due, ma è stata aggredita dalla ragazza, che l'ha afferrata prima per i capelli e poi per il collo.

Poco dopo anche il marito l'ha afferrata per un braccio e l'ha poi sollevata per il collo. Gli altri paramedici sono intervenuti per interrompere l'aggressione, poi raggiunti dalle forze dell'ordine. I due sono stati arrestati con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Virtus Bologna Arresto Luca Vildoza Luca Vildoza arrestato Milica Tasic arrestata Virtus Bologna notizie
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza