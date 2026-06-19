Ai, Legance adotta piattaforma Legora: implementazione completata in tre mesi

Una delle più ampie implementazioni di intelligenza artificiale nel mercato legale italiano per dimensioni e modalità operative. Legance, studio legale indipendente full service con oltre 400 professionisti e sedi a Milano, Roma e Londra, ha esteso a tutti i propri professionisti l’utilizzo di Legora, una piattaforma di agentic AI per professionisti del diritto, utilizzata da oltre 100.000 utenti in 1.200 tra i principali studi legali e uffici legali interni in più di 50 mercati a livello globale. La soluzione è ora disponibile in tutte le aree di attività dello Studio, fondato nel 2007, e a ogni livello di seniority. "L’adozione di Legora si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e sviluppo tecnologico intrapreso negli ultimi anni", spiegano dallo studio legale. L’implementazione, completata nell’arco di tre mesi, ha coinvolto un team dedicato di Legora, l’intero team IT di Legance e alcuni rappresentanti per ogni area di attività dello Studio, con l’obiettivo di rendere la piattaforma disponibile a tutti i professionisti. Il progetto è stato realizzato con il supporto strategico e operativo di Irnerius, società di consulenza creata da Andrea Arosio e dedicata al settore AI nell’area legale.

"La decisione di adottare Legora a livello di Studio - dice Monica Colombera, Senior Partner e Head of Innovation & Strategic Committee di Legance - è stata presa al termine di un’approfondita analisi svolta con il supporto del nostro Chief Information Officer, Roberto Cantuccio, il coinvolgimento del nostro Comitato Innovazione e Strategia e di un ampio numero di colleghi. Dopo i primi mesi di implementazione estesa di Legora, i risultati iniziali sono stati estremamente incoraggianti. I benefici in termini di efficienza rappresentano certamente una componente importante del valore offerto da strumenti di intelligenza artificiale come Legora, ma la nostra esperienza ci suggerisce che il vero potenziale risiede altrove. Non consideriamo l’AI semplicemente come uno strumento per svolgere più rapidamente attività già esistenti. La vediamo piuttosto come un facilitatore di una nuova generazione di servizi legali, che ci consente di offrire ai nostri clienti consulenza sempre più sofisticata, personalizzata e strategica".

L’attività di Legance copre l’intero spettro dei servizi tipici di uno studio full service, inclusi diritto societario, finanza, contenzioso e risoluzione delle controversie, regolamentazione e consulenza legale. In ciascuna di queste aree, Legora supporta gli avvocati nelle attività di ricerca, revisione e redazione in operazioni complesse, consentendo ai team di gestire un maggiore volume di lavoro senza compromettere gli elevati standard qualitativi attesi dai clienti. "Legance è uno degli studi indipendenti più autorevoli d’Europa e il modo in cui ha affrontato questo progetto spiega perfettamente il perché - sottolinea Max Junestrand, Ceo e Co-Founder di Legora -. Fin dall’inizio ha scelto di procedere con un’implementazione estesa a tutto lo Studio e ha investito nelle persone e nella pianificazione necessarie per realizzarla nel modo corretto. Un progetto di questa portata, completato in tempi così rapidi, è raro in qualsiasi mercato. Riflette la visione di uno studio che considera l’intelligenza artificiale un’infrastruttura strategica e fondamentale".