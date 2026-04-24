Alcol: al via campagna per consumo responsabile firmata Diageo ed Esselunga

Prende il via la campagna di informazione e sensibilizzazione "Se scegli di bere, bevi responsabilmente", promossa da Diageo ed Esselunga nell'ambito della Giornata del Consumo consapevole di qualità, iniziativa istituzionale legata a una proposta di legge alla Camera. L'iniziativa, presentata alla Camera dei deputati a Roma, punta a diffondere la cultura del consumo informato e positivo di alcol ed ha per cuore pulsante la piattaforma digitale DrinkIq: attraverso contenuti educativi e strumenti interattivi, i consumatori vengono guidati verso scelte di consumo più consapevoli. La campagna coinvolgerà 182 punti vendita Esselunga in sette regioni, inclusi i Bar Atlantic, con attività informative anche in store.