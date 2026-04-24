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Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), 'DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole'

24 aprile 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"DrinkIq, cuore pulsante della campagna rivolta alla responsabilizzazione rispetto al consumo dell'alcol "Se scegli di bere, bevi responsabilmente", è una piattaforma gratuita orientata alla consapevolezza e, dunque, al consumo responsabile di alcolici. L'obiettivo è formare le persone attraverso informazioni sulla legge, sui rischi e sull'utilizzo responsabile. Ci sono anche dei test interattivi che possono aiutare a condividere le nozioni, a capire il livello di preparazione e di consapevolezza". Così Paolo Tedeschi, Direttore Vendite Off Trade di Diageo Italia,in occasione del lancio della campagna "Se scegli di bere, bevi responsabilmente" oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. L'avvio della campagna si inserisce nell'ambito della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un'iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta dell'On. Alberto Luigi Gusmeroli.

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