"Ammesso e non concesso che i brigatisti abbiano avuto un ruolo attivo nel caso Moro è, senza ombra di dubbio, un ruolo minimale e marginale. Le cose vere, purtroppo, sono state fatte da professionisti, cioè da gente addestrata che di mestiere fa la guerra. Via Fani è un'azione militare che non si poteva improvvisare". Così all'Adnkronos Luca Moro, nipote di Aldo Moro, presidente della Dc, commentando la nuova richiesta di estradizione, avanzata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al Nicaragua, di Alessio Casimirri, ex br condannato a sei ergastoli. Casimirri sarebbe l'unico componente individuato del commando brigatista coinvolto nell’operazione di via Fani, nel corso della quale Moro fu rapito e furono uccisi i cinque componenti della scorta, a non essere mai stato arrestato e consegnato alla giustizia italiana.

"Il mio caro e amatissimo nonno è stato ucciso in un modo ignobile, orribile e disumano - sottolinea - Non solo bisognava saper sparare, ma bisognava avere una conoscenza precisa del corpo umano affinché quei colpi non lo uccidessero subito, ma che rimanesse vivo, a soffrire, il più a lungo possibile - maledetti! - e i brigatisti non avevano di certo quella preparazione. L'errore più grande è credere che abbiano detto la verità e il paradosso ancor più grande è che la seconda commissione d'inchiesta sul caso Moro li sbugiarda ma non ne viene tenuto conto nel senso che si continua a ragionare come se la suddetta commissione non fosse esistita e ci si basa ancora su principi e concetti sbagliati e superati dagli eventi. La verità è a portata di mano basta solo volerla vedere".

"Vi lascio con le parole di mio nonno Aldo, più attuali che mai, 'questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere'", conclude Luca Moro.