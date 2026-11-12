Storia a lieto fine nel quartiere Prati, dove ieri un piccolo studente era stato costretto a interrompere i festeggiamenti con i compagni per via dell'evacuazione dell'istituto
Lieto fine per un bambino che ieri ha visto la sua festa di compleanno interrotta dagli allarmi bomba che hanno interessato centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. È accaduto all'istituto comprensivo Dante Alighieri di via Cassiodoro, nel quartiere Prati di Roma. Il bimbo stava festeggiando a scuola i suoi dieci anni quando l'arrivo dell'e-mail di allarme bomba ha reso necessaria l'immediata evacuazione della struttura. Questa mattina i carabinieri della stazione Roma Prati sono tornati all'istituto scolastico per acquisire formalmente alcuni documenti relativi alla vicenda di ieri e hanno colto l'occasione per fare una sorpresa al piccolo studente, rimasto deluso dall'interruzione dei festeggiamenti.
Accompagnati dalla dirigente scolastica, Valeria Defina, i militari hanno raggiunto il bambino e gli hanno consegnato un dono speciale: un modellino dell'Alfa Romeo Giulia in dotazione all'Arma. L'alunno ha così potuto riprendere i festeggiamenti per il suo compleanno insieme ai compagni di classe, lasciandosi alle spalle le tensioni del giorno precedente.