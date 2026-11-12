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Allarme bomba interrompe festa di compleanno in una scuola romana, questa mattina la sorpresa per il bimbo

Storia a lieto fine nel quartiere Prati, dove ieri un piccolo studente era stato costretto a interrompere i festeggiamenti con i compagni per via dell'evacuazione dell'istituto

Il piccolo festeggiato insieme ai carabinieri
Il piccolo festeggiato insieme ai carabinieri
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12 novembre 2026 | 15.34
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

Lieto fine per un bambino che ieri ha visto la sua festa di compleanno interrotta dagli allarmi bomba che hanno interessato centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. È accaduto all'istituto comprensivo Dante Alighieri di via Cassiodoro, nel quartiere Prati di Roma. Il bimbo stava festeggiando a scuola i suoi dieci anni quando l'arrivo dell'e-mail di allarme bomba ha reso necessaria l'immediata evacuazione della struttura. Questa mattina i carabinieri della stazione Roma Prati sono tornati all'istituto scolastico per acquisire formalmente alcuni documenti relativi alla vicenda di ieri e hanno colto l'occasione per fare una sorpresa al piccolo studente, rimasto deluso dall'interruzione dei festeggiamenti.

Accompagnati dalla dirigente scolastica, Valeria Defina, i militari hanno raggiunto il bambino e gli hanno consegnato un dono speciale: un modellino dell'Alfa Romeo Giulia in dotazione all'Arma. L'alunno ha così potuto riprendere i festeggiamenti per il suo compleanno insieme ai compagni di classe, lasciandosi alle spalle le tensioni del giorno precedente.

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