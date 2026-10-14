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Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: due denunciati, hanno confessato

Hanno ammesso le sei aggressioni le due persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar, tra cui quella all'attore Davide Iacopini

Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: due denunciati, hanno confessato
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14 ottobre 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hanno ammesso le sei aggressioni le due persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar.

I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, nella notte hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Da﻿vide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I due denunciati, identificati come conducente e passeggero, sono stati sentiti in caserma dal pm della procura di Roma, nella notte, e hanno ammesso i fatti. Le indagini, coordinate dalla procura ed eseguite grazie all’ausilio delle sezioni ‘Cyber Investigation’ e ‘Rilievi Tecnico Scientifici’ dei carabinieri del Nucleo Investigativo e del Ris di Roma, hanno consentito di ritenere la minicar individuata come il mezzo con cui erano state commesse le sei aggressioni.

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aggressioni minicar indagini minicar a roma davide iacopini
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