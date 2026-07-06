Tornano caldo intenso e afa sull'Italia, dopo una breve pausa, ma in quattro Regioni del centro-sud a fare capolino saranno piogge e temporali. Per questo la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per oggi, lunedì 6 luglio, per l'Abruzzo, il Molise, le Marche e la Basilicata.

Le zone a rischio

Per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio, si legge sul sito della Protezione Civile, si prevede una criticità per rischio temporali e idrogeologico nelle zone abruzzesi della Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara e del Bacino dell'Aterno. In Molise particolare attenzione per l'area dei Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno e Medio Sangro.

Le previsioni meteo di lunedì 6 luglio

Inizia oggi una fase di caldo intenso destinata a espandersi su tutto il Mediterraneo e sull’Italia. Dopo giorni di instabilità, il Paese passa sotto il dominio di un vasto anticiclone. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, si tratta di una svolta emisferica netta. Da domenica 5 luglio è attesa stabilità atmosferica generale da Nord a Sud. Le temperature saliranno rapidamente fino a 33-34°C nelle città del Centro-Nord. Valori leggermente inferiori su Adriatico e Ionio per la ventilazione settentrionale. L’alta pressione inizialmente sarà mista: Azzorre e contributi africani.

Dalla metà della prossima settimana prevarrà aria rovente subtropicale. Si profila una vera ondata di calore con anomalie termiche significative. Clima afoso e valori sopra la media su gran parte delle regioni italiane.