circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo, nuova ondata a passo lento: oggi 6 città con bollino arancione ma domani scendono a 4

Domani è prevista una prevalenza dei bollini verdi sull'Italia 'grazie' al maltempo

Palermo - (Ipa)
Palermo - (Ipa)
20 agosto 2026 | 00.05
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo che doveva iniziare ieri, dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi giovedì 20 agosto saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili): Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo, Roma.

Ma scenderanno a 4 domani venerdì 21 agosto (Bari, Campobasso, Palermo, Pescara). E' quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora la situazione su 27 capoluoghi di provincia. Dunque un quadro senza il temuto bollino rosso che ha imperversato questa estate 2026.

Domani è prevista una prevalenza dei bollini verdi sull'Italia 'grazie' al maltempo, con piogge abbondanti al Nord e in Toscana e rovesci e temporali al Centro mentre al Sud persistono sole e caldo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo caldo record tregua caldo maltempo bollino caldo bollino arancione bollino giallo bollino verde bollino rosso bollettino caldo
Vedi anche
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza