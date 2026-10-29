circle x black
Cerca nel sito
 

Amilcare (autore de 'Il Quinto'): "Così è nato il fumetto sull'Hpv"

Valerio Amilcare - Adnkronos
Valerio Amilcare - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 12.56
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il Quinto nasce come un'idea di Msd Italia e Lucca Crea. Il progetto riunisce autori e artisti italiani e internazionali con l'obiettivo di affrontare un tema di salute pubblica attraverso una storia originale e un linguaggio visivo accessibile.

Il fumetto permette di coniugare il valore artistico con la divulgazione, portando l'attenzione su un argomento importante e attuale senza rinunciare alla forza narrativa delle immagini. 'Il Quinto' punta così a raggiungere un pubblico ampio, soprattutto tra i più giovani, e a favorire una maggiore conoscenza del virus e delle possibilità di prevenzione". Valerio Amilcare, autore degli sketch del concept iniziale e character designer, racconta la genesi del fumetto presentato a Lucca Comics & Games per sensibilizzare sul Papillomavirus umano (Hpv). Lucca Comics & Games, 'Il Quinto': il fumetto per avvicinare i giovani alla prevenzione dell’Hpv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meteo stabile ad Halloween, temperature miti e piogge al sud - Video
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza