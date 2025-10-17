circle x black
Ancona, scuola evacuata per sostanza urticante nell'aria: tre ragazzi in ospedale

Venti studenti e docenti assistiti fuori dalla Croce gialla

Controlli nella scuola, foto dei vigili del fuoco
17 ottobre 2025 | 13.17
Redazione Adnkronos
Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano in provincia di Ancona. E' stata spruzzata una sostanza urticante e, per precauzione, è stato evacuato l'edificio. Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Torrette. Venti studenti e docenti sono stati, invece, assistiti fuori dalla Croce gialla.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Ancona con il Nucleo regionale nucleare biologico chimico e radiologico, che hanno effettuato controlli con strumentazione specifica per individuare l'eventuale presenza di sostanze anomale e hanno aerato tutti i locali per consentirne la dispersione. Presente anche la polizia.

