Arezzo, bambino di 10 anni cade dal secondo piano: ricoverato all'ospedale Meyer

Sarebbe caduto accidentalmente da un terrazzo mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra

30 dicembre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
Un bambino di 10 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in via di Tortaia, quartiere residenziale di Arezzo, intorno alle 8 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente da un terrazzo mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra. Al momento dell’incidente, nell’appartamento erano presenti anche i genitori.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il bambino prima di trasferirlo in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto riferito, il bambino ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. I medici dell’ospedale lo hanno sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare le sue condizioni.

Sul luogo della caduta è intervenuta anche una pattuglia della Volante della Questura di Arezzo, che ha avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. L’incidente ha destato grande apprensione tra i residenti del quartiere e tra i passanti che hanno assistito alla scena, alcuni dei quali hanno immediatamente contattato il 112 per richiedere aiuto.

