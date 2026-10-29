Argenta, un defibrillatore in memoria della Dolce Federica salva vite a scuola

Trasformare il ricordo in un faro di protezione, solidarietà e futuro per le nuove generazioni. Con questo spirito l'associazione Family's Smard - La Dolce Federica Odv di Rocca di Capri Leone (Messina) ha formalizzato la donazione di un defibrillatore semiautomatico Dae alla comunità di Argenta. La cerimonia ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà sabato prossimo alle 10,30 presso il Centro Culturale Mercato (Piazza Marconi 1). Il presidio salvavita, accessibile h24, verrà installato nell'area esterna della scuola dell'infanzia 'Bruno Munari' di Argenta, parte dell'Istituto Comprensivo 'G. Bassani'. L'evento vedrà l'introduzione istituzionale del sindaco di Argenta, Andrea Baldini, e gli interventi di Rossella Paola Letto, dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo, e dei genitori di Federica, Laura Portale e Davide Calà Scaglitta.

L'iniziativa non è solo un atto di prevenzione, ma il compimento di una missione profonda. L'associazione nasce infatti per l'intrinseca volontà della Dolce Federica, la 16enne scomparsa lo scorso anno a causa della Smard1: un progetto che cura il suo profondo desiderio di proteggere gli altri, finanziare la ricerca scientifica sulle malattie rare e sostenere concretamente i più giovani. "Il nostro obiettivo più grande è fare in modo che il nome di Federica continui a vivere nel tempo", spiegano i genitori Laura e Davide. "Vogliamo che la sua memoria continui a seminare amore e speranza tra i ragazzi di questo territorio, proteggendoli giorno dopo giorno. Questo defibrillatore è una promessa d'amore eterno, affinché Federica non venga mai dimenticata e il suo esempio possa continuare a fare del bene e a vegliare sui più piccoli anche in futuro, quando noi non ci saremo più".

La donazione, che ha unito in un ideale abbraccio la Sicilia e l'Emilia-Romagna, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Argenta e il supporto di Rpc di Argenta. Federica non c'è più, ma da oggi il suo nome ad Argenta sarà per sempre sinonimo di sicurezza, di speranza e di un legame che supera ogni confine e ogni tempo.